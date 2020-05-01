شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق "تحيا مصر" يطلق قافلة مواد غذائية ومطهرات في 22 محافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الجمعة، فى إطلاق صندوق "تحيا مصر"، لأكبر قافلة خير محملة بالمواد الغذائية واللحوم والمطهرات، عبر "123 سيارة محملة بـ 1650 طنا"، لتوزيعها على 150 ألف أسرة فى 22 محافظة ضمن مبادرته "نتشارك هنعدى الأزمة"، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وانطلقت القوافل إلى محافظات: الوادى الجديد مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر "حلايب وشلاتين"، بنى سويف، قنا، المنيا، الاقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الاسكندرية ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

حضر حفل إطلاق قوافل الخير كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر ، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر ، كما يشارك أيضاً كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على أهمية الدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر خلال الفترة الحالية الاستثنائية التى تمر بها البلاد ، ودعم الجهود التى تقوم بها كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات خاصة فى ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كافة فئات المجتمع .

وأشاد شعراوى بالمبادرات التى أطلقتها منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المصرية و رجال الأعمال مؤخراً للتكاتف مع جهود الحكومة فى مواجهة أزمة كورونا والتخفيف من الآثار الناجمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد على بعض الفئات من المجتمع خاصة الأسر الاولى بالرعاية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تنسق خلال الفترة الحالية مع البنك الدولى وبرنامج الأغذية العالمى لدعم بعض الأسر فى القرى الاكثر احتياجاً فى عدد من محافظات الصعيد والقرى التى يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها خلال الفترة الحالية.

وأشاد شعراوى بجهود صندوق "تحيا مصر" فى القرى الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات والتى بلغت حوالى 24 قرية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين و تطوير المدارس والقرى وإطلاق مبادرات صحية ومجتمعية ومساعدة الفتيات الأولى بالرعاية بالزواج .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مساهمات أبناء الشعب المصرى فى الصندوق تأتى فى إطار الثقة الكبيرة من المصريين لما يقوم به الصندوق وتوصيل المساعدات الى كافة المستحقين بمختلف محافظات الجمهورية .

وأكد شعراوى على أهمية تكاتف كافة فئات المجتمع لمساعدة ودعم جهود الدولة خلال الفترة الحالية والعبور من الأزمة الحالية الى بر الأمان ، واستمرار دوران عجلة الانتاج والاقتصاد بكافة المحافظات .

ومن جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن الهدف الرئيسى من مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقا مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن قوافل اليوم تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعى من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص، لافتا إلى أنه تم توفير هذه القوافل من خلال تعاون الصندوق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة خالد عبد الله للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى قيام مؤسسات الأورمان، ومصر الخير، والجمعية الشرعية، والهيئة القبطية الإنجلية بتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بكل محافظة.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف السادة المحافظين لضمان وصولها لمستحقيها.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إلى أنه خلال الفترة الماضية تم توزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، بالإضافة الى توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بحى منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة عن عاتقهم خلال فترة حظر التجوال، كما تم توزيع 185 طنا من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظات دمياط، الفيوم، وسوهاج ضمن مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة.

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