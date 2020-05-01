شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: تقرير أمريكى يتوقع استمرار وباء كورونا عامين فى شكل موجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن خبراء حذروا فى تقرير جديد بأن وباء كورونا سيستمر على الأرجح لمدة تصل إلى عامين، ولن يتم السيطرة عليه حتى يصبح ثلثا سكان العالم محصنين.

ووفقا لتقرير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية فى جامعة مينيسوتا الأمريكية، فإنه بسبب قدرة الفيروس على الانتشار من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، فإن السيطرة على الفيروس تصبح أصعب من الأنفلونزا التى سببت أغلب الأوبئة فى التاريخ الحديث.

وبعد الإغلاق الذى أثر على مليارات البشر حول العالم للحد من انتشار الوباء عبر الدول، فإن الحكومات بدأت تسمح الآن بحذر بعودة الأعمال وإعادة فتح الأماكن العامة.

Advertisements

إلا أن مؤلفى التقرير يقولون إن وباء كورونا سيستمر على الأرجح فى موجات ربما بعد عام 2022. وقال الخبراء إن رسائل الاتصالات المتعلقة بالمخاطر من مسئولى الحكومة يجب أن تتضمن مفهوم أن الوباء لن ينتهى قريبا، وأن الناس بحاجة للاستعداد لعودة المرض بشكل دورى على مدار العامين المقبلين.

وتقول بلومبرج إن المطورين يسارعون للتوصل إلى اللقاحات التى قد تكون متاحة بكميات صغيرة هذا العام. وفى حين أن الجرعات الكبيرة من لقاح وباء الأنفلونزا عامى 2009 و2010، لم تصبح متاحة إلا بعد أن وصل التفشى لذروته فى الولايات المتحدة، فإن إحدى الدراسات تقدر أن اللقاح حال دون 1.5 مليون إصابة و500 حالة وفاة فى أمريكا وحدها، بحسب التقرير.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال أمس، الخميس، إن بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس كورونا، فى مسعى يوصف بأنه سيتم بأكبر سرعة ممكنة، وأضاف ترامب، فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه المسئول بشكل كامل عن المشروع الذى يهدف إلى إيجاد لقاح للفيروس بأسرع ما يمكن.



