شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على طالب أنشأ صفحة على فيس بوك باسم النائب العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت أجهزة الأمن، القبض على طالب أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، "الفيس بوك" باسم النائب العام حمادة الصاوي منتحلا صفته .
كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة مكافحة جرائم الحاسب الألى، رصدت قيام شخصا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، تحت اسم "حمادة الصاوي النائب العام" ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل الى رقم هاتف المتهم.
تم القبض على المتهم حيث تبين أنه مقيم بالفيوم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق معه .
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