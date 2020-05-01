شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على طالب أنشأ صفحة على فيس بوك باسم النائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت أجهزة الأمن، القبض على طالب أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، "الفيس بوك" باسم النائب العام حمادة الصاوي منتحلا صفته .

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة مكافحة جرائم الحاسب الألى، رصدت قيام شخصا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، تحت اسم "حمادة الصاوي النائب العام" ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل الى رقم هاتف المتهم.

تم القبض على المتهم حيث تبين أنه مقيم بالفيوم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق معه .