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القبض على طالب أنشأ صفحة على فيس بوك باسم النائب العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت أجهزة الأمن، القبض على طالب أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، "الفيس بوك" باسم النائب العام حمادة الصاوي منتحلا صفته .

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة   مكافحة جرائم الحاسب الألى،  رصدت قيام شخصا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي،  تحت اسم "حمادة الصاوي النائب العام" ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل الى رقم هاتف المتهم.

تم القبض على المتهم حيث تبين أنه مقيم بالفيوم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق معه .

 

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