شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إرسال "فرق طبية" للمنازل للكشف عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات إنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن" 105" و" 15335" للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وانه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية. Advertisements وتضمنت الشائعات التى رصدها المركز تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة "أزمة كورونا" وقرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من 16 مايو القادم وتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021

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