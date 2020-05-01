شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة تأجيل تحصيل فواتير الغاز لمدة ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى للحكومة أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها لم تصدر أى قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن شركات الغاز تواصل تحصيل فواتير الغاز الشهرية بانتظام من المشتركين دون أى تأجيل، مُشيرةً إلى أنه قد تمت إتاحة خدمات الاستعلام عن الفاتورة، وكذلك الدفع والتحصيل إلكترونياً من خلال طرق السداد المختلفة التى توفرها شركة الغاز، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد ارتفعت متحصلات فواتير الغاز الشهرية مع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز للمنازل، بجانب التحصيل وسداد الفواتير إلكترونياً، كما تواصل وزارة البترول أعمال التوسعات بمشروعات توصيل الغاز للمنازل بهدف استخدامه بديلاً للبوتاجاز، حيث تنفذ الشركات توصيل الغاز لنحو مليون و250 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019/ 2020.