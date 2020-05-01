شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى وكيل كلية الطب بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى توفى صباح اليوم.

وقال الدكتور محمد الخشت، في نعيه، نشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: لقد استرد الله تعالى وديعته، ولا يعز على قدره إنسان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ منه إلا إليه.

كما نعى عدد من زملاء وأصدقاء الدكتور الراحل هشام الساكت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وقال الدكتور أحممد سمرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ الدكتور/ هشام الساكت استاذ جراحة الاطفال، ووكيل كلية الطب بالقصر العيني، توفاه الله بعد صراع مع فيروس الكورونا.. كان من الأساتذة الاكثر نشاطا وتأثيرا والأحرص على نقل العلم للأجيال الأصغر سناً و يفعل كل شيء بكل هدوء وذوق، لا تطلب منه شيئا إلا ويسعى لتيسيره بكل السبل.. اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال".

د. هشام الساكت

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وعلى جانب آخر ،الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

وقال الدكتور علم الدين، فى بيان صادر عن الجامعة إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوي وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدا علي أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.

وأضاف الدكتور علم الدين، أن إدارة الجامعة قررت إغلاق تام للمبنى بكلية طب الفم والأسنان لمدة أربعة عشر يوم، مشيراً إلى أن المبنى يحتوى على مكاتب الإدارة وبعض العيادات التى تم إيقاف العمل بها منذ بداية تعطيل الدراسة، وباقي الخدمات تقدم من مبانى أخرى بالكلية.

وأضاف، الدكتور علم الدين، أنه تم تطهير جميع أدوار المبنى كاملة بما فيها مكتب عميد الكلية ومكتب السكرتارية الملحقة وقاعة مجلس الكلية وجميع المكاتب والإدارات الأخرى بالمبنى والعيادات ودورات المياه بجميع الأدوار وكذلك الطرقات والسلالم والاسانسير، علي أن تتم عملية التطهير بشكل دوري ومكثف لمدة 14 يومًا.

وأضاف، الدكتور علم الدين، أنه تم تطهير جميع أدوار المبنى كاملة بما فيها مكتب عميد الكلية ومكتب السكرتارية الملحقة وقاعة مجلس الكلية وجميع المكاتب والإدارات الأخرى بالمبنى والعيادات ودورات المياه بجميع الأدوار وكذلك الطرقات والسلالم والاسانسير، علي أن تتم عملية التطهير بشكل دوري ومكثف لمدة 14 يومًا.