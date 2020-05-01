شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة عودة حركة الطيران 16 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الطيران ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من 16 مايو القادم، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بعودة حركة الطيران بدءاً من 16 مايو القادم، وأن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي. Advertisements وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة انه تم تسيير نحو 39 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، كما يتم التنسيق بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر وتسهيل مهمة عودتهم، وذلك في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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