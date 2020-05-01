الحكومة تكشف نسبة الزيادة في مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أي من قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021، مُوضحةً أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات قطاع التعليم بنسبة 14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% في نفس الموازنة، مُشيرةً إلى أن الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

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