محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 172 قطعة سلاح نارى ، و212 قضية مخدرات وتنفيذ 78893حكم قضائى متنوع. وأثمرت الجهود عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 13 حادث سرقة متنوعة، 22 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 158 دراجة نارية مخالفة و إعادة (3 دراجات نارية ، 7 سيارات )، وضبط 15446 مخالفة مرورية، وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: تنفيذ 78 ألف حكم قضائي خلال حملات أمنية بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.