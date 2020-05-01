خلال 24 ساعة.. ضبط 1000 قضية غش سلغ غذائية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، لمتابعة الأسواق ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط (1012) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.