في يوم واحد.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: كثفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة بالمحافظات. أسفرت جهود الإدارة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 10 آلاف و24 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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