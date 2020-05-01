مصر | النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات، وسط مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.

وقامت كاميرات المراقبة برصد، عددًا من المخالفات المرورية، وتم تحرير المخالفات الفورية والتصالح معها بمعرفة رجال المرور.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، إضافة إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم وفيصل، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، تواجدها بالشوارع والميادين، وسط انتشار الخدمات المرورية وتواجدها أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع الجانبية، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع المحافظتين، لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بأنواعها شتى، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور

تواصل الحملات لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور

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وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (545) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (22) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (32) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (4) دراجات نارية مخالفة، (6) مخالفات شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 1995 مخالفة مرورية متنوعة

وفي سياق آخر، ضبطت الإدارة العامة للمرور، (1995) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (282) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (86) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (6) دراجات نارية مخالفة، (31) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.