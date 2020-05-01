أخبار مصر | بالفيديو كونفرانس.. العصار ووزير صناعة بيلاروسيا يناقشان التعاون المشترك

عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى إجتماعا مع السيد Pavel Utupin. وزير الصناعة البيلاروسي وبحضور السفير البيلاروسي وذلك عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لبحث موضوعات التعاون المشترك.

في بداية اللقاء أشار "العصار" إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولتين علي تعميق التعاون المشترك والتنسيق لإنتاج معدات بجودة عالية وبأسعار منافسة، حيث بحث الوزيران خلال الإجتماع الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات البيلاروسية التي تتعاون مع مصانع الإنتاج الحربي في العديد من المجالات من بينها تعاون مصنع " 200الحربي" مع شركة امكادور بشأن تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات.

وكذا التعاون القائم بين مصنع " ٩٩٩ الحربي" والعديد من الشركات البيلاروسية وهي شركة ببروسكا أجروماش البيلاروسية في مجال إنتاج وتوزيع المعدات الزراعية وشركة "سيل إنيرجو" في مجال إقامة الصوامع، وشركة " ماز" البيلاروسية في مجال إنتاج الشاحنات، *وكذا التعاون القائم بين "مصنع 909 الحربي" مع كلًا من شركة "منسك للمحركات" في مجال تصنيع محركات الديزل وشركة "منسك للجرارات" في مجال تصنيع الجرارات.