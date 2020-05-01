أخبار مصر | غدا.. إطلاق أكبر قافلة مساعدات غذائية للأسر المستحقة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر غدا.. إطلاق أكبر قافلة مساعدات غذائية للأسر المستحقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تطلق مؤسسة مصر الخير، غدًا السبت، أكبر قافلة المحملة بالمساعدات الغذائية الشاملة والتي تضم مواد غذائية وخضروات ولحوم البيضاء، للأسر المستحقة بالمحافظات، وذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وتنطلق القافلة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتعتبر أولي القوافل الغذائية التي سيتم توزيعها علي الأسر المستحقة خلال شهر رمضان.
وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، إن أولي القوافل الغذائية، تحمل 500 طن وتشمل كراتين مواد الغذائية والبطاطس خضروات ولحوم بيضاء، موضحًا أنه القافلة تنطلق لنحو 17 محافظة، وذلك من إستاد القاهرة الدولي ظهر غدا السبت.
وأضاف أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخري خلال الأيام المقبلة خلال شهر رمضان، لتغطية جميع المحافظات، والوصول إلي أكبر عدد الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.