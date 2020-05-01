أخبار مصر | غدا.. إطلاق أكبر قافلة مساعدات غذائية للأسر المستحقة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر غدا.. إطلاق أكبر قافلة مساعدات غذائية للأسر المستحقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق مؤسسة مصر الخير، غدًا السبت، أكبر قافلة المحملة بالمساعدات الغذائية الشاملة والتي تضم مواد غذائية وخضروات ولحوم البيضاء، للأسر المستحقة بالمحافظات، وذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وتنطلق القافلة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتعتبر أولي القوافل الغذائية التي سيتم توزيعها علي الأسر المستحقة خلال شهر رمضان.

وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، إن أولي القوافل الغذائية، تحمل 500 طن وتشمل كراتين مواد الغذائية والبطاطس خضروات ولحوم بيضاء، موضحًا أنه القافلة تنطلق لنحو 17 محافظة، وذلك من إستاد القاهرة الدولي ظهر غدا السبت.

وأضاف أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخري خلال الأيام المقبلة خلال شهر رمضان، لتغطية جميع المحافظات، والوصول إلي أكبر عدد الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

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