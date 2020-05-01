شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا بالوادي الجديد إلى20 حالة ومحاضر للمخالفين للعزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، تسجيل حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا بقرية الهنداو بمدينة الداخلة، ليصبح إجمالي الحالات المصابة والإيجابية للفيروس 20 حالة جميعها بالداخلة. ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مركز الداخلة وقسم الشرطة، لمتابعة التزام الأسر المعزولة بعدم الخروج من المنازل، وتحرير محاضر للمخالفين لقرار العزل، وعزلهم بالمستشفى لمدة ١٤ يومًا، حفاظًاَ على سلامتهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,537

تعافي 1,381

وفيات 392

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