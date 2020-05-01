شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبي بـ«عزل كفر الدوار»: خروج متعاف وتحويل 12 لـ«النقاهة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد خليفة، استشارى ورئيس قسم الكبد والمناظير، رئيس الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى بشفاء مصاب بفيروس كورونا ومغادرته للمنزل، وتحويل 12 آخرين إلى «النُزل» لقضاء فترة نقاهة قبل عودتهم للمنازل.

وأضاف «خليفة» أن أغلبية المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفى حالتهم مستقرة، ولا تتطلب أجهزة تنفس، مشيرًا إلى إرتفاع نسبة الشفاء خلال هذا الأسبوع، بفضل المرور الطبي المستمر والمتابعة الدورية للحالات المصابة بالفيروس.

وبدأت مستشفى كفر الدوار العام برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى في استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الخميس 16 إبريل الماضى، واستقبلت حوالى 200 من المرضى منذ ذلك الحين للعلاج من فيروس كورونا المستجد.