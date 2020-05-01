شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات» قبل وضع سكانها في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، إنه تطهير وتعقيم 7 منازل بـ«عزبة قنديل» التابعة لقرية المسين بالدلنجات، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز، قبل وضعهم تحت الحجر الصحى بعد إصابة أسرة مكونة من 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، وجميع تلك المنازل من المخالطين لتلك الأسرة.

وأضاف «غطاس» بقيام الوحدة المحلية لقرية المسين، برئاسة أيمن عرابى، بتكثيف أعمال النظافة ورش وتطهير الشوارع بقرية أبووافية الكبري التابعة لها، وكثفت الإدارة الصحية برئاسة الدكتور أسامة عمار، بأعمال الرش والتطهير والتعقيم للقرية، كما قام فريق المتوطنة بمديرية الصحة بتكثيف أعمال الرش والتطهير بشوارع القرية ورش وتطهير وتعقيم منازل الأسر الموضوعة تحت الحجر الصحى. كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «رئيس مدينة الدلنجات» بأنه تم حصر المخالطين للأسرة المصابة وعددهم 42 مخالطا من 7 منازل وتم عزلهم منزليًا، وأنه يتم متابعتهم بصفة دورية من جانب فرق الترصد والمتابعة، وفي حالة ظهور أعراض خلال فترة العزل سيتم نقل المشتبه في إصابته إلى مستشفي صدر دمنهور لفحصه، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تعمل على توفير احتياجات الاسر الموجودة تحت الحجر.

وكانت نتائج الفحوصات التي أجريت في مستشفى الصدر بدمنهور كشفت عن إصابة أسرة مكونة من الزوج «47 سنة» والزوجة «32 سنة»، والجدة «65 سنة» والأبناء «9 سنوات، 6 سنوات، 9 شهور».

وأصدرت الوحدة المحلية للدلنجات بيانًا عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» جاء فيه «نناشدكم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالسادة المواطنين الالتزام التام بالتعليمات التي تصدرها الدولة حفاظًا على حياة الجميع، ونثق في وعي والتزام مواطني مركز ومدينة الدلنجات، الذي اتضح خلال الأيام السابقة حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار العدوى، وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء».

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»

تعقيم 7 منازل بـ«الدلنجات»