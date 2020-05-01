شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل طائرة المصريين العالقين بجزر المالديف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي مساء الخميس رحلة طيران تقل المصريين العالقيين في جزر المالديفد وتقل ١٥٢ راكب مصري ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وجرى فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص اتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة اندونيسيا وسلطنة عمان إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر