شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تعلن ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا بالمحافظة إلى 74 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن سعادته الكبيرة وخالص تهنئته للمتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين،متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري ،وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات

جاء ذلك على خلفية إعلان مديرية الصحة بالمحافظة عن تعافي 15حالة جديدة من أبناء بني سويف من فيروس كورونا ،ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 74 حالة الذين خرجوا من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية،بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة،وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

حيث وجه محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة،الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة،فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة،مشيدا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا،وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأثنى محافظ بني سويف على مستوى استجابة المواطنين للقرارات التي اتخذتها الدولة،مشددا بضرورة الاستمرار في الالتزام،وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان،وأن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي مخالفات للقرارات الوزارية، حيث أن صحة المواطنين وسلامتهم خط أحمر

كما أشاد المحافظ بدور المجتمع المدني بمختلف أنواعه في مجابهة الأزمة من خلال أوجه الدعم المتنوعة ،مجددا ترحيبه ودعمه لكل جهد وطني ومخلص وخطوات عملية ورأي ايجابي لدعم خطة الدولة الشاملة في مجابهة تلك الأزمة العالمية

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