شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة طنطا يعلن ضوابط تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء الكرونا أعلن مجلس جامعة طنطا ضوابط تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/ 2020 في ضوء القرارت الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، عن طريق تقديم أبحاث أو مشروعات بحثية أومقالة بحثية أو بحث مرجعي يقوم بإعدادها الطالب منفرداً أو مجموعة أقل من 5 طلاب في كل مقرر دراسى لتقييمها من خلال لجنة مصححين تضم القائم أو القائمين بتدريس المقرر وعضوين أخرين في مجال التخصص.

كما أضاف المجلس أنه سيتم زيادة عدد النقاط البحثية الخاصة بكل مقرر دراسي وسيتم تقديم كافة الأبحاث الكترونياً، بحيث يكون المرجع الأساسي لإعداد الأبحاث الكتاب الجامعي، كما ستتعدد أشكال الأبحاث المقدمة لتشمل مسائل أو تمارين أو أسئلة مقالية يتم حلها.