شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لنائب محافظ بني سويف بمستشفى إهناسيا المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى بلال حبش نائب محافظ بني سويف جولة ميدانية، أمس، بمدينة إهناسيا لمتابعة إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات،والكافيهات،والملاهى،وما يماثلها من المحال والمنشآت،والتى تقدم خدمات التسلية وتفقد سير العمل بمستشفى اهناسيا المركزي، حيث تفقد قسم الطوارئ واطمأن على توافر المستلزمات الطبية ومستوى الخدمة المقدمة في المستشفى، والتقى بعض العاملين من الأطباء وأطقم التمريض، معربا عن تقديره للدور الكبير والهام الذي يقوم به أفراد وعناصر المنظومة الصحية بالمحافظة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وموجها لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

رافق نائب المحافظ خلال زيارته كل من المحاسب يحيى ياسين رئيس مركز ومدينة اهناسيا، واللواء حمدى فرج مساعد مدير الأمن،والعميد محمود مهنى مأمور مركز الشرطة،ونواب رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية باهناسيا.