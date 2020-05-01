شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلة 8 أشهر بكورونا في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء إصابة طفلة عمرها 8 أشهر بفيروس كورونا المستجد، من الأب والام اللذان أصيبا بالفيروس وتم نقلهما لمستشفي ابو خليفة بالإسماعيلية للعزل وتلقي العلاج. وطالب ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء المواطنين باتخاذ كل درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. وقالت مصادر إن الطفلة انتقلت لها العدوي من والدها الذي يعمل مهندس حر بشرم الشيخ. وقد تم نقل الطفلة والاب والام بعد ثبات إيجابية حالاتهم الثلاثة لمستشفي ابو خليفة بالإسماعيلية للعزل وتلقي العلاج. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,537

تعافي 1,381

وفيات 392

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