90% من قراء الخليج 365 يؤيدون سن تشريع يغلظ عقوبة التنمر ضد مصابى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 90% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن مقترحات سن تشريع لتغليظ عقوبة التنمر ضد مصابي كورونا، المقترح وأجرى اليوم لسابع استطلاعا لقرائه سألهم فيه عن رأيهم في مقترحات تنادي بتغليظ عقوبة التنمر ضد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأيد المشاركون المقترح، بأغلبية 90%

استطلاع الخليج 365

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