شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء ينعي شهداء حادث بئر العبد الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شهداء الوطن الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة جنوب بئر العبد، إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة ببئر العبد.
وقدم المحافظ خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، متمنيًا من الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الشهداء فسيح جناته.. متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
كما قدم الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأساتذة الجامعة والعاملون فيها تعازيهم لأسر شهداء الواجب الوطني.. متمنين أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان وأن يسكنهم جنات الفردوس، وأن يمن الله على المصابين بتمام الشفاء العاجل.
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