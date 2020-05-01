شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل ٧ حالات جديدة لـ«النقاهة» بـ«عزل أبو قير».. والحصيلة ترتفع إلى ٢٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحويل ٧ حالات جديدة ل«النقاهة» بمستشفي عزل ابو قير والحصيلة ترتفع إلى ٢٢٠

الاسكندرية – رجب رمضان:

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمى المركزى في الاسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19) ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير شرق الاسكندرية إلى ٢٢٠ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الان ممن تلقوا العلاجات في المراحل الاولى والمهمة للفيروس واجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «ميرفت» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه جرى تحويل ٧ حالات جديدة مساء الخميس مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل ابو قير تعافوا بشكل كبير جداً من الاصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على ان يتم اخلاء اسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة واجهزة تنفس صناعى.

وأوضحت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم مشيرة إلى انه يتم اجراء تحليلين للمصاب المتعافى واذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافياً.

وأضافت ان المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة ان المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

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