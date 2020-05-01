شكرا لقرائتكم خبر عن «نوفارتس مصر» تدعم «الصحة» بـ6.5 مليون جنيه لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الجهود العالمية المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت «نوفارتس مصر» و«ساندوز» تعاونهما مع وزارة الصحة من خلال دعم توفير المعدات الوقائية اللازمة لإخصائيى الرعاية الصحية بالإضافة إلى الكواشف المعملية الخاصة بفحص الفيروس، ومن المقرر أن تتولى وزارة الصحة إدارة هذا الدعم والذى تبلغ قيمته 6.5 مليون جنيه لضمان وصوله إلى الجهات الصحية الحكومية الأكثر احتياجا.

وعلى الصعيد العالمى، أعلنت نوفارتس عن حزمة واسعة من التدابير لدعم الاستجابة العالمية لجائحة الفيروس، وتشمل: إنشاء صندوق استجابة نوفارتس، والذى يقدم منحا لدعم مبادرات الصحة العامة المتخذة لمساعدة المجتمعات في إدارة التحديات المصاحبة للفيروس، فضلا عن توفير ١٣٠ مليون جرعة من علاج هيدروكسى كلوروكين استجابةً للبيانات الأولية الواعدة حول فعالية هذا العقار في علاج مصابى الفيروس.