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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجحت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الطب بجامعة بنها بمساعدة شباب متطوع من قرية الشموت في انتاج وتصنيع 1500 بدلة عزل و35000 كمامة لدعم الطاقم الطبي بمستشفي بنها الجامعي. وقالت الدكتورة نيرمين عدلي رئيس قسم السموم بكلية الطب ببنها ومنسق الأسرة إن المبادرة نجحت في توفير تلك الكميات بالتنسيق مع المجتمع المدني والدكتور إبراهيم راجح مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها والدكتور ياسر عبدالرحمن وكيل كلية التربية والدكتور هانى زكريا استاذ بكلية التربية الرياضية وبدعم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب. وأكدت«عدلي» على ايمان الطلاب بضرورة تقديم الدعم الكامل لجيش مصر الاييض ايمانا بدوره المحوري في مواجهة فيروس كورونا. وأوضحت ان المبادرة تهدف إلى القضاء على الاحتكار وارتفاع اسعار الكحول والمشاركة في خط الانتاج الذي دشنته الجامعة لتصنيع الكمامات دعما للفريق الطبي بالمستشفيات الجامعية، بالاضافة إلى توفير ماكينة لتعقيم اليدين داخل كلية الطب مع توزيع منشورات للتوعية في معظم المؤسسات بالقليوبية وبجوار ماكينات الصراف الالي لتوعية المواطنيين بالاستخدام الامثل دون نشر العدوي. طلاب طب بنها يصنعون 1500 بدلة عزل و35 ألف كمامة طلاب طب بنها يصنعون 1500 بدلة عزل و35 ألف كمامة طلاب طب بنها يصنعون 1500 بدلة عزل و35 ألف كمامة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,537

تعافي 1,381

وفيات 392

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