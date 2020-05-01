شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي إهناسيا: نحتاج وحدة مميكنة لصحيفة الحالة الجنائية.. ومبنى البريد آيل للسقوط منذ 40 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إهناسيا» أحد المراكز التابعة لمحافظة بنى سويف، وتقع غرب مدينة بنى سويف، وكانت عاصمة لمصر في عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة لمدة قرنين من الزمان في عهد الفراعنة، وعرفت قديما باسم أهناس أو أهنيس واشتق منها اسم اهناسيا، وأصدرت الداخلية عام 1944 قرارا بإنشاء مركز اهناسيا المدينة، وبعد مرور 21 عاما صدر قرار جمهورى بتعديل مسمى المركز إلى إهناسيا.

وتعانى إهناسيا من عدم وجود وحدة إصدرا صحف الحالة الجنائية المميكنة، داخل مركز الشرطة، كما ان أهالى المدينة اشتكوا من أن مكتب البريد الموجود بشارع البوستة القديمة بمدينة إهناسيا آيل للسقوط منذ أكثر من اربعين عاما ومقام على مساحة 200 متر.

وقال محمد دسوقى، 30 عاما: نحتاج إلى وحدة صحف للحالة الجنائية مميكنة في قسم شرطة اهناسيا، بدلا من النزول إلى مدينة بنى سويف لاستجراجها كما أن مبنى البريد الموجود في منطقة الدكرورى أو بشارع البوستة القديم ايل للسقوط منذ 40 عام ويحتاج إلى احلال وتجديد لانه يخدم اكثر من 50 ألف نسمة، من اهالى المدينة و6 قرى أخرى، في الحصول على معاش تكافل وكرامة.

واضافت سيدة على، ربة منزل: تقدمنا بشكاوى عديدة إلى النائب على بدر، عضو مجلس النواب عن دائرتنا ووعدنا بتقديم طلبات للحكومة لتوفير وحدة مميكنة لاستراج الصحيفة الجنائية، والعمل على احلال وتجديد مكتب البريد،.

وقالت إن النائب تقدم فعلا للحكومة بما طلبناه منه، وقال ان الحكومة ستوفر الاعتمادات لتحقيق مطالبنا.

النائب على بدر عضو مجلس النواب عن بندر ومركز إهناسيا، قال ان مطالب أهل إهناسيا مطالب مشروعة وعلى الحكومة توفيرها مشيرا إلى أنه تقدم بسؤال إلى مساعد الامين العام للاتصال والاعلام بوزارة الداخلية، بشان عدم البدء في إنشاء وحدة إصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بمركز إهناسيا رغم موافقة وزارة الداخلية عليه.

وقال إن مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى بوزارة الداخلية ردت في مذكرة تم إرسالها لمجلس النواب انه جارى إنشاء حجرة بديوان مركز شرطة إهناسيا تتوافر فيها المواصفات الفنية اللازمة وفور الانتهاء منها سيتم تجهيزها وتشغيلها.

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وأضاف بدر لـ«االمصرى اليوم» أن مجلس النواب عقد جلسة بشان إقتراح برغبة تقدمت به لاحلال وتجديد مكتب بريد اهناسيا الفرعى بشارع البوستة القديمة وحضر الجلسة رئيس الهيئة القومية للبريد المصرى ورئيس مجلس ومدينة إهناسيا، وأوضح رئيس الهيئة للبريد إن مكتب البريد مدرج بخطة الهيئة للاحلال والتجديد وتم الانتهاء من التصميمات تمهيدا لاستخراج التراخيص لهدم واعادة انشاء المبنى مشيرا إلى وجود قطعة ارض مساحتها 150 مترا لاقامة مكتب بريد لم يتم تخصيص هذه الارض.

وقال النائب على بدر، إن رئيس المدينة رد قائلا انه تم تخصيص قطعة الارض لاقامة مكتب البريد في مكان متميز وتم معاينة المكان الذي به كتلة سكنية كبيرة جدا وتسليم الاراضى للهيئة العامة للبريد لعمل الاجراءات اللازمة، وأضاف النائب ان مكتب البريد مغلق منذ 40 عاما ومقام على مساحة 200متر وهو مبنى ايل للسقوط، وقال ان الحكومة وافقت على احلاله وتجديده لخدمة الالاف من مواطنى اهناسيا.