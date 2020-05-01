شكرا لقرائتكم خبر عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ35 ألف عامل بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود المحافظة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمضاريين من تداعيات فيروس كورونا المستجد وقدرها 500 جنيه، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم الخميس، عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أشار محافظ الغربية، إلى استمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمختلف منافذ الصرف، حيث تم الانتهاء من صرف 17،6 مليون جنيه ل 35 ألف 162 عاملًا للمرحلة الأولي والثانية، من خلال 322 منفذًا للصرف، شملت 237 مكتب للبريد، و77 فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، استمرار أعمال الصرف وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين، بالتزامن مع أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنافذ، وكذلك المنشآت والمرافق والشوارع والميادين على مستوي المحافظة.