«صحة القليوبية» تعزل 6 منازل بـ«بهادة» بالتعاون مع الشباب والرياضة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية فرض العزل الاجباري على ٦ منازل بقرية «بهادة» بعد ارتفاع الإصابات بكورونا في القرية إلى ١٣ إصابة، وهو ما يمثل أعلى معدل إصابة بقرى المحافظة.
وتضمنت الإجراءات تنسيق بين الإدارة الصحية بالقناطر الخيريه مع إدارة الشباب والرياضة لتشديد الإجراءات للعزل المنزلي بواسطة شباب معسكرات الكشافة لمنع التخالط مع المنازل المعزولة خلال فترة العزل المنزلي 14 يوما.
وأشارت مديرية الصحة بالقليوبية إلى عقد اجتماع لبحث التعاون مع المجتمع المدني لتوفير سبل الدعم للمنازل ال 6 المقرر عزلها اجباريا لمنع الاختلاط مع أفراد المنازل.
واضاف البيان أنه يجري حاليا تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل وتوفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات، ومواد وسلع غذائية عن طريق الشباب والرياضة ومديرية التضامن وشباب الكشافة.
وأوضح البيان أنه تم التنبيه على المخالطين بالمنازل بعدم الخروج حيث سيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية وفي حالة ثبوت أي إصابات سيجرى نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل حيث تقرر توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر والمعيشة لهم خلال فترة العزل والمقررة 14 يوما.
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