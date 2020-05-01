رئيس القطاع الدينى بالأوقاف ينعى شهداء القوات المسلحة فى بئر العبد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، شهداء القوات المسلحة الباسلة الذين استشهدوا في انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء.



وقال طايع في بيان الليلة أن الشعب المصري يثق في قدرة قواتنا المسلحة على القصاص لشهداء الوطن من تلك العناصر الإرهابية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن هذه الأفعال الإرهابية تدل على خسة مرتكبيها وتجردهم من الإنسانية، وعدم مراعاتهم حرمة الدماء ولا حرمة هذا الشهر الفضيل.



وأكد ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة والقوات المسلحة والشرطة في المواجهة المستمرة لهذا العدو الغاشم، سائلا الله - عز وجل- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.