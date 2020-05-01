مجلس القضاء الأعلى ينعى شهداء بئر العبد:رحم الله كل من روى بدمائه أرض الوطن ذودا عنه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، شهداء القوات المسلحة بحادث بئر العبد الإرهابي.

وقال المجلس - في بيان فجر اليوم الجمعة - "رحم الله كل من روي بدمائه، أرض الوطن ذودا عنه"، كما سأل الله، الشفاء للمصابين.

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