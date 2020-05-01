شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تقدم 6 نصائح مهمة لتنظيم شرب الماء فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة رانيا حلمي بكلية صيدلة جامعة حلوان، مجموعة من النصائح تتعلق بمسألة تنظيم شرب الماء خلال ساعات الإفطار في رمضان وتتضمن:

1_ ضرورة تناول 2 : 3 لتر يومياً من المياه للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم

2- تناول 3 تمرات عقب آذان المغرب ثم اشرب كوب من الماء الفاتر.

3- عدم شرب الماء دفعة واحدة عقب آذان المغرب مباشرة.

4-عقب الإفطار تناول كوبان من الماء كل ساعتين ليتم توزيع كمية الماء المطلوبة خلال ساعات الإفطار.

5- عدم تناول كميات كبيرة من المياه خلال وجبة السحور حتى لا يؤدى إلى توعك معوى.

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6- شرب كميات من العصائر لايغني عن تناول المياه لذا يجب الحرص على تناول الفواكه والخضروات.

وكانت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعدت مجموعة من الفيديوهات التوعوية، تتضمن نصائح صحية يومية خلال شهر رمضان المبارك.

ويقدم هذه النصائح مجموعة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بهدف رفع الوعى الصحي حول موضوعات طبية متخصصة.

وقدمت كلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة ايمان حجاج عميد الكلية والدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيديو لمرضى السكري، جاء فيه التأكيد على ضرورة متابعة المريض للطبيب الخاص حتى يساعده على ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام، حيث يصف الطبيب أنواعًا من الأغذية التي يجب على مريض السكري عدم تناولها بكثرة وأغذية أخرى يجب الإعتماد عليها.

ووجهت نصيحة لمرضى السكري أيضا ضرورة قياس السكر بشكل يومي في شهر رمضان ونصحه عند ملاحظة ارتفاع السكر بالدم بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى الطبيب، وكذا التوجيه عند الشعور بالدوخة أو الصداع إلى ضرورة قياس نسبة السكر والتأكد من أنها لاتشكل خطورة على المريض، والبدء في تناول وجبة الإفطار عند الآذان مباشرة وتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات خفيفة صغيرة والبدء بتناول كوب ماء وحبات التمر إلى جانب المقبلات، وقد قام بتقديم هذه النصائح والتوجيهات الصحية الدكتورة شاهندة محجوب بكلية الصيدلة بهدف الحفاظ على صحة الجسم، وأداء العبادات بسهولة و بيُسر وأمان دون خوف من داء السكرى .