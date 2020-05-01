شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إنشاء مزرعة رياح بقدرة 1500 ميجا وات بمليار و500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، أنه جارى الانتهاء من إنشاء مزارع رياح بقدرة 1500 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص بمنطقة خليج السويس، بتكلفة تصل إلى حوالى مليار و500 مليون دولار.

وأضاف الخياط فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء فى إنشاء مزرعة رياح بقدرة 250 ميجا وات بتكلفة 250 مليون يورو يوليو المقبل ، بالإضافة إلى إنشاء محطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة الزعفرانة سيتم البدء فيها فى يوليو المقبل أيضاً.

وقال الخياط أنه من المقرر أن تصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة بنهاية العام الجارى إلى حوالى 6 آلاف ميجا وات عبارة عن 1465 ميجا وات من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان و 580 ميجا وات من محطة رياح جبل الزيت و 250 ميجا وات من محطة رياح بالإضافة إلى 3 الاف ميجا وات من الطاقة المائية.

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و أشار الخياط إلى أن هيئة الطاقة المتجددة تستهدف التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الشمس و الرياح لتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية وفقاً لاستراتجية الحكومة و خطة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، لافتاً إلى أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء حالياً تبلغ 5800 ميجا وات.

وقال الخياط، أن جميع مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح تتم حالياً بنظام BBO " التملك و البناء و التشغيل" ، موكداً أنه تم وقف العمل نهائياً لجميع المشروعات الجديدة التى يتم طرحها بنظام تعريفة التغذية الذى كان يعتمد على تحديد توفير الارض للمستثمر و تحديد سعر الكيلو وات الذى تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشرائها الزاميا و بيعه على الشبكة.