شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 136 من العالقين المصريين بكينيا وأديس ابابا إلى مطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد مرورها بأديس ابابا، تقل على متنها 136 مصريا من العالقين بالخارج، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا .

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى إن رحلة الطيران التى وصلت من اديس ابابا تابعة لشركة اير كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدنى، وتحمل رقم 2124، وعلى متنها 136 مصرياً من العالقين بكينيا واديس ابابا

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، إن فريق مدرب من الحجر الصحى وإدارة الطب الوقائى قام بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من الخارج، حيث تم ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة.

وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، أن عقب عملية تعقيم الأشخاص والحقائب والتنسيق الكامل للحفاظ على المسافات بين الأشخاص بدأت الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

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كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء امس الخميس، رحلة طيران استثنائية قادمة من جزر المالديف، ومسقط تقل على متنها قرابة 152 مصريا من العالقين بالخارج، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا