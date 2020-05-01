8 مليارات و7 ملايين جنيه مزايا عينية للعاملين بموازنة 2020/2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المخصص للمزايا العينية للعاملين فى الموازنة العامة للدولة لعام 20/21 نحو 8 مليارات و7 ملايين و800 الف جنيه بزيادة قدرها 996 مليونا و600 الف جنيه عن موازنة 19/20 ، وتشمل تلك المزايا: 1- اغذية للعاملين ومخصص لها نحو 4 مليا رو219 مليونا و500 الف جنيه بزيادة 773 مليونا و800 ألف جنيه عن موازنة 19/20. 2-ملابس للعاملين ومخصص لها نحو مليار و261 مليونا و700 ألف جنيه بزيادة قدرها 42 مليونا و500 ألف جنيه. Advertisements 3-علاج طبى للعاملين ومخصص لها نحو 2 مليار و364 مليونا و600 ألف جنيه بزيادة 175 مليونا و500 ألف جنيه. 4- خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين ومخصص لها 121 مليونا و300 الف جنيه بزيادة 500 الف جنيه. 5-مصروفات أخرى ومخصص لها 40 مليونا و700 ألف جنيه. يذكر أن وزير المالية القى البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة بتاريخ 21 إبريل ومن المنتظر أن تبدا لجنة الخطة فى مناقشة الموازنة يوم 3 مايو القادم.

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