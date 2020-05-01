حدث ليلاً| السيسي ينعي شهداء سيناء والكشف عن الأمراض المصاحبة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي ينعي شهداء سيناء: قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يد الغدر نالت من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.

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الكشف عن أخطر الأمراض المصاحبة لعدوى الفيروس التاجي

قام العلماء بتحليل حالات المرضى الذين يدخلون وحدة العناية المركزة بسبب "كوفيد -19"، ووجدوا أن هؤلاء تصاحبهم مضاعفات مرض مزمن أو أكثر، ووضعوا قائمة بأخطر الأمراض المرتبطة بالوباء.

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حياة المنسي.. 11 صورة حصرية للشهيد البطل لم ترها من قبل (المرحلة الابتدائية)

ينفرد "الخليج 365" بنشر 11 صورة لحياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 بشمال سيناء، الذي استشهد في هجوم إرهابي عام 2017.

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وزير الأوقاف ينعى شهداء القوات المسلحة: هناك مليون منسي مدربين على التضحية

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

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قرية الحكامنة في بني سويف تتشح بالسواد حزنًا على شهيدها

اكتست بالسواد قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف، وارتسم الحزن على الوجوه التي فارقتها البسمة، فور وصول نبأ استشهاد ابن القرية مجند محمود عادل أحمد هاشم، في الحادث الإرهابي الغاشم في جنوب مدينة بئر العبد في سيناء.

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دليل ترامب وغضب الصين.. كورونا يفجر أزمة جديدة بين واشنطن وبكين

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" بقوة في الولايات المتحدة، والتي ارتفع عدد الإصابات بها إلى أكثر من مليون حالة، أي ثلث إصابات العالم تقريبا، انطلق رئيسها دونالد ترامب، في إلقاء عواصف من الهجمات على الصين، البلد الذي ظهر به الفيروس لأول مرة.

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متحدث "الصحة": ظهور مؤشرات ايجابية بعد حقن مريض ببلازما المتعافين من كورونا

قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن النتائج أثبتت صلاحية استخدام حقن البلازما المتعافين كعلاج لمرض فيروس كورونا.

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محافظة القاهرة تكشف تفاصيل انهيار جزئي بكوبري ميدان الساعة

أكدت محافظة القاهرة انهيار شدة إحدى كمرات كوبري ميدان الساعة، أثناء العمل به، وذلك نتيجة هبوط التربة أسفل الشدة بفعل تسرب مياه من أحد خطوط الصرف الصحي، دون حدوث خسائر بشرية بالموقع.

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مستبعدا نظرية معمل ووهان.. المخابرات الامريكية: فيروس كورونا المستجد ليس من صنع الإنسان

خلصت وكالات المخابرات الأمريكية في بيان إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) "لم يكن من صنع الإنسان أو معدلًا وراثيا"، لكنها تقول إنها لا تزال تدرس ما إذا كان تفشي الوباء نشأ في مختبر صيني.

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قياديون ديمقراطيون يدافعون عن مرشح رئاسي بعد إدعاء ضده بالاعتداء الجنسي

ألقى إدعاء باعتداء جنسي من قبل مساعدة سابقة بظلاله يوم الخميس، على حملة جو بايدن الرئاسية، تاركًا بعض الديمقراطيين يدافعون عن المرشح المحتمل للحزب وأثار هجمات الجمهوريين ضده.

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التحالف: ميليشيات الحوثي ارتكبت ٢٠٢٩ خرقا لوقف إطلاق النار باليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه بلغت 2029.

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الصحة العالمية تفتح تحقيقًا عاجلًا بشأن علاقة كورونا بمرض يصيب الأطفال

فتحت منظمة الصحة العالمية تحقيقا "عاجلا" في وجود صلة محتملة بين فيروس كورونا الجديد ومتلازمة كاواساكي، وهو مرض مجهول السبب يصيب عادة الأطفال دون سن الخامسة.

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