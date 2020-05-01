"مستقبل وطن" يدين الحادث الإرهابي في بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم:
أدان حزب "مستقبل وطن" الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أحد المركبات المدرعة في جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
ونعى الحزب بكامل قياداته وأعضائه وهيئاته، شهداء القوات المسلحة فى حادث مدينة بئر العبد الإرهابي، الذين سقطوا جراء الاستهداف الإرهابي.
وأشار الحزب إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري وتماسكه ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب فى الداخل والخارج.
وأكد الحزب على أن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري وجموع الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.
كما أكد على دعمه القوات المسلحة والشرطة المصرية في استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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