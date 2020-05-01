أخبار مصر | "الغد": نقف خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

نعى حزب الغد، برئاسة المهندس موسي مصطفي موسي، شهداء الواجب الوطني الذين اغتالتهم يد الخسة والنذالة، إثر حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء.

وقال المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس الحزب للمشروعات التنموية، وأمين الحزب بمحافظة الجيزة، ننعى ببالغ الحزن والآسي الشهداء من ضباط وجنود القوات المسلحة الذين استشهدوا ببئر العبد، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد نائب رئيس الغد، في بيان له، أن تلك العمليات الخسيسة لن تثني رجال القوات المسلحة والشرطة في أداء واجبهم الوطني في الدفاع عن الدولة المصرية، والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

وثمن المهندس خالد جمال الدين، الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا للجميع بأن جموع الشعب المصري يقف خلفهم بكل قوة ويدعمهم في مواصلة حربهم ضد كل من يحاول أن يعبث بأمن واستقرار الوطن.

Advertisements