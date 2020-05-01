أخبار مصر | برلمانية: المحاولات الإرهابية الخسيسة تستهدف تعكير وحدة الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلمانية: المحاولات الإرهابية الخسيسة تستهدف تعكير وحدة الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بخالص التعازي لأسر شهداء الواجب الذين استشهدوا في حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشيرة إلى أنهم "شهداء استشهدوا في أيام مفترجة وهم في حالة دفاع عن أرض الوطن".

ولفتت "منير"، في بيان لها، إلى أن الدولة المصرية مستمرة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وستعمل على التصدي لها بحزم شديد، ولن تنال من الشعب المصري أو تعكر صفو وحدته وتماسكه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هؤلاء الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن والحفاظ على الشعب ومقدراته.