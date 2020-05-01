شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ اليوم صـرف معاشات شهر مايو من ماكينات الصرف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع معاشات شهر مايو من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من صباح اليوم الجمعة وذلك للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وقررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي إجراء تعديل علي الخطة الخاصه بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ماتقرر من اعتبار يوم السبت 2 من مايو اجازه رسميه بمناسبة عيد العمال بحيث يكون اول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات في يوم الاحد 3 مايو وذلك في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم , وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح اليوم الاول من مايو بدون حد اقصي .

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‎وأكدت نيفين القباج انه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو ، لتصبح على النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الثلاثاء والاربعاء " الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو

‎اما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس و السبت 7 – 9 مايو وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو .

‎ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.