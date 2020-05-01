مليار و183 مليون جنيه نفقات أدوات كتابية وكتب بموازنة 2020/2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المخصص للأدوات الكتابية والكتب بالباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة لعام 20/21 نحو مليار و138مليونا و200 الف جنيه بزيادة قدرها 81 مليون و600 ألف جنيه عن العام المالى 19/20.
وتم توزيع تلك النفقات كالآتى :
1- أدوات مكتبية وكتابية ومخصص لها 370 مليون جنيه بزيادة قدرها 17 مليونا و600 ألف جنيه عن العام المالى 19/20.
2-كتب ومجلات ووثائق أخرى للمكتبات ومخصص لها 97 مليونا و600 الف جنيه بزيادة قدرها 12 مليون و100 ألف جنيه عن العام المالى 19/20.
3- كراسات ودفاتر ومخصص لها نحو 86 مليونا و300 الف جنيه بزيادة قدرها 6 ملايين و100 الف جنيه عن العام المالى 19/20.
4- مطبوعات أخرى ومخصص لها نحو 601 مليون و500 الف جنيه بزيادة قدرها 45 مليونا و800 ألف جنيه عن العام المالى 19/20.
يذكر أن وزير المالية ألقى البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة بتاريخ 21 ابريل ومن المنتظر ان تبدا لجنة الخطة فى مناقشة الموازنة يوم 3 مايو القادم.
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