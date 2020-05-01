شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: سوق المطرية الجديد بمرحلة التشطيب وتخصيص محال لباعة السوق القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن سوق المطرية الحضارى التى يتم إنشاؤه بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الأوقاف، فى مرحلة التشطيبات، الكائن بالقرب من ميدان المسلة بحى المطرية شرق القاهرة، وذلك ضمن خطة القضاء نهائيا على كافة الأسواق العشوائية فى نطاق العاصمة ونقل الباعة الجائلين إلى أسواق حضارية متطورة .

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هناك متابعة يومية لأعمال إنشاء السوق ووصل حاليا لمرحلة التشطيبات تمهيداً لنقل سوق المطرية والباعة الجائلين إلى هذا السوق بالإضافة إلى سوق الخميس .

وأضاف نائب المحافظ لـ"الخليج 365"، أن إنشاء السوق بالقرب من منطقة المسلة على أرض الأوقاف، سيساعد على إخلاء ميدان المطرية من الباعة الجائلين، وخاصة أن الميدان سيشهد مرور عدد من المحاور المرورية ضمن خطة تطوير شرق القاهرة وربط العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

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وأشار المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة تعمل على نقل مواقف السيرفيس والمواقف العشوائية الموجودة بميدان المطرية، إلى منطقة يتم تجهيزها بالقرب من كوبرى مسطرد، وذلك للتخلص من المظهر الغير لائق بالميدان وضمن خطة المحافظة لتطوير محيط آثر شجرة السيدة مريم الموجود بشارع المطراوى.

وكان أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية بمحافظة القاهرة للحفاظ على صحة وسلامة المترددين على السوق والباعة المتواجدين به، وإغلاقه بصورة نهائية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين خاصة فى الأسواق العشوائية، مضيفا أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لبحث تخصيص 822 باكية و 300 محل ، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية والتى تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس .