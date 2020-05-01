شكرا لقرائتكم خبر عن عضو نادى القضاة: حادث بئر العبد يؤكد خسة ودناءة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في انفجار عبوة ناسفة مساء أمس الخميس في جنوب مدينة بئر العبد، سائلا الله أن تغمدهم برحمته ويتمم شفاء المصابين.

وقال المستشار حمدي عبد التواب في تصريح لـ ”الخليج 365”، إن العملية الإرهابية التي وقعت في بئر العبد، ودماء الشهداء الذكية التي روت رمال سيناء، لن تنال من عزيمة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره، ويزيد من تكاتف الشعب المصري في التصدي له ومجابهته.

واستنكر عضو نادى القضاة، خسة ودناءة الإرهاب الذي انتهك حرمة شهر رمضان الفضيل وقتلوا النفس الطاهرة بغير حق، وهو ما يؤكد أن الجماعات الإرهابية لا دين لها، وانهم طيور ظلام تعبث في أمن واستقرار الأمم، لذلك نحتاج إلى تكاتف ودعم لأبناء القوات المسلحة والشرطة لدفاع عن أمن وأمان مصر.

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يذكر أن العقيد اركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكري، أعلن عن انفجار عبوة ناسفة اليوم، بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره .