شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات لدى مصر يتقدم بالتعازى لأسر شهداء حادث بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالتعازى لأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة العمل الإرهابي الغاشم الذي تعرض له عدد من رجال القوات المسلحة البواسل جنوب مدينة بئر العبد.

وكتب الجنيبى على حسابه الرسمى على تويتر :اتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة العمل الارهابي الغاشم الذي تعرض له عدد من رجال القوات المسلحة البواسل جنوب مدينة بئر العبد داعيا الله الرحمة للشهداء و الشفاء العاجل للجرحى. حفظ الله مصر و اهلها من كل مكروه.

Advertisements

يشار إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.