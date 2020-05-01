شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تقدم العزاء للشعب المصرى فى شهداء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، نيابة عن جموع المستشارين أعضاء االهيئة، بخالص العزاء لجموع الشعب المصري العظيم في شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والذين روت دمائهم الطاهرة أرض سيناء الغالية جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد. Advertisements وأكدت النيابة الإدارية تقدير شعب مصر العظيم لبطولات أبناءه من رجال القوات المسلحة والشرطة والتي يسطرونها بحروف من نور لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه ضد المحاولات الخسيسة لقوى الشر التى لن تزيد الشعب المصرى بأسره إلا عزيمة وإصراراً على النصر.

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