أخبار مصر | نقيب المحامين: سنحتفل قريبًا بتطهير سيناء من الإرهابيين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: سنحتفل قريبًا بتطهير سيناء من الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأثمة بعدما انفجرت عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، داعيا الله لهم بالرحمة والمغفرة، ومقدما خالص العزاء وصادق المواساة لقيادات القوات المسلحة وأهالي وزملاء شهدائنا الأبرار.

وتابع في بيان له، أن تلك الدماء الذكية سالت لتروي أرض سيناء الطاهرة التي احتفلنا منذ أيام قليلة بالذكرى الـ 38 لتحريرها من يد العدو الصهيوني، وسنحتفل قريبا بتطهيرها واجتثاث الإرهاب من جذوره بفضل الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المصرية، وبفضل تلك الدماء الطاهرة التي تسيل في تلك المعركة من أجل الوصول بالوطن والمواطن إلى الأمن والاستقرار.

تفاصيل إصابة واستشهاد 10 أبطال من القوات المسلحة