أخبار مصر | برلماني: الإرهاب لن يقلل من عزمة الشعب والجيش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلماني: الإرهاب لن يقلل من عزمة الشعب والجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، العملية الإرهابية ببئر العبد، مؤكدا أن هذه الأفعال لن تقلل من عزيمة المصريين وستزيد جنود مصر ثباتا في مواجهة الإرهاب.

وتقدم النائب بخالص تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدا تقدير الدولة والشعب لتضحيات أبنائهم في سبيل الدفاع عن مقدرات البلاد.

واختتم؛ أن الشهداء في أعلى الجنان وقد جمعوا بين الصيام والدفاع عن الوطن نسأل الله أن يربط على قلوب أهاليهم ويشفي المصابين ويثبت جميع الجنود على الحق والدفاع عن الوطن".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".