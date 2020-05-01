أخبار مصر | مساعد رئيس حزب الوفد: الجيش لن يترك الإرهاب يعبث بمصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر مساعد رئيس حزب الوفد: الجيش لن يترك الإرهاب يعبث بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، شهداء الواجب الوطنى الذين استشهدوا في حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد والتى نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشيرا إلى أن الدولة ستظل عازمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره، ولن تستلم لتلك المحاولات الإرهابية الخسيسة التي تريد العبث باستقرار وأمن ووحدة الشعب المصري.

ودعا "الجندي"، للشهداء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا، أن تلك المحاولات الخسيسة هدفها زعزعة أمن واستقرار الدولة، وتشتيت وحدتها لا سيما في ظل الخطوات الجادة التي تقوم بها في تنفيذ برنامج التنمية الشاملة المستدامة في سيناء.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد، في بيان له، أن القوات المسلحة ستظل تدافع عن الأرض والعرض مهما قدمت من شهداء، منوها أن مصر من أول الدول التي سجلت نجاحا كبير في مواجهة الإرهاب ودعت دول العالم والمجتمع الدولي بضرورة وضع خطة عاجلة لمكافحته والتصدي للدول التي تموله.

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وأضاف أن القوات المسلحة ستظل تدافع عن تراب هذا الوطن ولن تترك الإرهاب يعبث بشبر واحد من أراضيه وستتصدى لكافة المحاولات الفاشلة التي تعكس انتصار الدول وتضييق الخناق على بقايا الخلايا الإرهابية المتواجدة في سيناء.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".