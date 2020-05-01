شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث جهود مكافحة «كورونا» مع رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان، عمران خان، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى للرئاسة، إن «خان» أعرب عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مثمناً دعم مصر لمبادرة بلاده الدولية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، وتبادلا الرؤى بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار الفيروس، وتوافقا حول التنسيق بين البلدين لتبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.
وأضاف راضى أن الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وباكستان، مؤكداً حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى بين البلدين على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادى وتعظيم حجم التبادل التجارى.
من جهة أخرى، أصدر السيسى. ٤ قرارات بتخصيص أراض لاستخدامها كمنفعة عامة في محافظات أسوان والفيوم وسوهاج والوادى الجديد.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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